“إنفاذ” يعرض 24 فرصة عقارية عبر 10 مزادات مطلع 2022

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إشرافه على 10 مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 1 – 12 من شهر يناير لعام 2022م.
وأوضح المركز أن المزادات تعرض 24 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، ومستودعات ومجمعات تجارية وقصر في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.
وأبان أن المزادات، تبدأ بمزاد عالية حفر الباطن الإلكتروني المقام على أرض تجارية بالمحافظة، ثم مزاد شرفة الرياض الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الرياض، ومزاد أصالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في الرياض.
وقال إن المزادات تشمل كذلك مزاد كنوز الزلفي الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين في الزلفي، ومزاد حي الدفاع الإلكتروني المقام على مستودع في الرياض، ومزاد قمم الخرج الحضوري المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمحافظة الخرج. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك كذلك مزاد الخير الحضوري المقام على 3 فرص عقارية بمدينة حائل، ومزاد التطوير الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الدوادمي، ومزاد الفرصة الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين متميزتين بمحافظة حريملاء، وأخيراً مزاد رحاب جدة الإلكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة بمدينة جدة.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa).