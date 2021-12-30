“البنك المركزي” يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لـ 3 أشهر إضافية

أعلن البنك المركزي السعودي” ساما”، عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program للقطاع الخاص ، مدة ثلاثة أشهر إضافية اعتبارًا من الأول من يناير إلى 31 مارس 2022م.
وأوضح البنك أن قرار التأجيل، يأتي دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وفقاً لتقييم جهات التمويل.
وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 181 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.