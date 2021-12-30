الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من يوم غد إلى الإثنين المقبل على هذه المناطق

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من يوم غد (الجمعة) إلى يوم الإثنين المقبل.
وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة والقنفذة، والليث، وأضم، وميسان، والطائف، ومن ثم تربة، والخرمة، ورنية، والباحة وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة.
وأضاف أن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء تشمل أيضا جازان والقصيم والرياض والشرقية، متوقعا سقوط الثلوج يومي السبت والأحد على مرتفعات منطقة تبوك.
وأكد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة يوم الإثنين على بعض مناطق المملكة، وسيصاحب ذلك انخفاض ملموس في درجة الحرارة، موضحا المناطق المتأثرة بهذه الأجواء الماطرة على الرابط المخصص لذلك. وفق “أخبار 24”.