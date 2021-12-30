نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من يوم غد إلى الإثنين المقبل على هذه المناطق
30/12/2021   5:22 م

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من يوم غد إلى الإثنين المقبل على هذه المناطق

+ = -
1275

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من يوم غد (الجمعة) إلى يوم الإثنين المقبل.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة يوم الجمعة وتزداد يومي السبت والأحد لتصل إلى غزيرة، وتكون رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد على مناطق مكة المكرمة والقنفذة، والليث، وأضم، وميسان، والطائف، ومن ثم تربة، والخرمة، ورنية، والباحة وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواة.

وأضاف أن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء تشمل أيضا جازان والقصيم والرياض والشرقية، متوقعا سقوط الثلوج يومي السبت والأحد على مرتفعات منطقة تبوك.

وأكد استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة يوم الإثنين على بعض مناطق المملكة، وسيصاحب ذلك انخفاض ملموس في درجة الحرارة، موضحا المناطق المتأثرة بهذه الأجواء الماطرة على الرابط المخصص لذلك. وفق “أخبار 24”.

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من يوم غد إلى الإثنين المقبل على هذه المناطق

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من يوم غد إلى الإثنين المقبل على هذه المناطق

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار من يوم غد إلى الإثنين المقبل على هذه المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885191814.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.