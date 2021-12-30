البنك المركزي يطلق عمليات “الريبو” باستخدام نظام “بلومبرغ” مطلع يناير المقبل

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الخميس)، البدء في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس “الريبو والريبو العكسي”، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرج للمزادات، اعتبارًا من شهر يناير لعام 2022م.
وأوضح نائب محافظ البنك، أيمن السياري، أن التعاون مع بلومبرج يمثل المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، مبينًا أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية.
من جانبه أشار الرئيس العالمي لحلول التجارة الإلكترونية في بلومبرج، نيكولاس بين، إلى أن نظام بلومبرج للمزادات يُعد جزءاً من مجموعة حلول بلومبرج، المصممة للمساعدة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والسيولة والكفاءة في أسواق رأس المال.
وكان البنك المركزي قد أعلن عام 2018م عن إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات “منصة ساما الإلكترونية” باستخدام نظام مزادات بلومبرج، والذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات. وفق “أخبار 24”.
ويتم استخدام نظام بلومبرج للمزادات المستخدم في أكثر من 30 دولة حول العالم، لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها، كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى.