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جديد المحليات > “صحة عسير” توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن تخصيص ميزانية لمستشفى في بارق
31/12/2021   5:56 م

“صحة عسير” توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن تخصيص ميزانية لمستشفى في بارق

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أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ميزانية معتمدة لمستشفى بمحافظة بارق.

وأكدت عدم وجود أي ميزانية باسم مستشفى بارق، سواء لبرامج التشغيل الذاتي أو الصيانة أو المشاريع، لافتة إلى أن الخدمات المقدمة بقطاع بارق الصحي تشمل مركزا صحيا بارق، ويعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ ويضم 7 أسرة طوارئ ويوجد فيه 11 عيادة استشارية.

ونوهت بأن القطاع يضم أيضا مركزا صحيا ثلوث المنظر يعمل لفترة 16 ساعة باليوم، وقسم الرعاية الطبية المنزلية الذي يخدم المحافظة وجميع مراكزها، فضلا عن وجود 9 عيادات أسنان، مشيرة إلى أن عدد المراكز الصحية المقدمة للخدمة بقطاع بارق بلغ نحو 13 مركزا صحيا.

وأكدت المديرية حرصها على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وإيصال الخدمات لهم وتيسير حصولهم عليها، والارتقاء بكفاءة الأداء في منشآتها الصحية، مبينة أنها تسعى دوما لتطوير وتحسين الخدمات، والسعي لتكامل الخدمات بين شبكة المستويات الصحية بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن وجود مستشفى وهمي لا وجود له على أرض الواقع ومدرج بياناته لدى وزارة المالية ووزارة الصحة تحت اسم “مستشفى بارق”.

“صحة عسير” توضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن تخصيص ميزانية لمستشفى في بارق

جديد المحليات
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