“الشؤون البلدية” تنوه بتحديثات بروتوكولات المطاعم والمقاهي

أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” تحديثاً على بروتوكولات المطاعم والمقاهي، أعلنته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الجمعة، وذلك بناء على الإجراءات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية بإعادة بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وتضمنت أبرز التحديثات منع تقديم الطعام داخل المطعم حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) وألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن 10 أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.
وجاءت التحديثات على النحو التالي:
*اقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين وفقًا للحالة في تطبيق توكلنا “محصن” ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.
* التحقق الآلي من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا وذلك بإلزام العملاء بمسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول.
* وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.
*تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول. وفق “أخبار 24”.
تعريف الأماكن العامة وضوابطها الصحية:
وأوضحت أن تعريف الأماكن العامة بأنها هي الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود مثل الحدائق العامة وأرصفة المشاة “مسارات المشي” التي تكون مفتوحة للجميع ودون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة.
وبينت أن التعريف لا يشمل الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوه أو التي تكون مخصصه لاستضافة “500” شخص في الوقت ذاته فأكثر وبصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي وحيث يجب الالتزام بارتداء الكمامة.
أوقات العمل
*تكون ساعات العمل حسب الأنظمة المنظمة لذلك قبل الإجراءات الاحترازية إلا ما يستجد من توجيهات بهذا الخصوص، مع السماح بالأكل داخل المطاعم.
*منع تقديم المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط “يرجى الرجوع إلى البروتوكولات الخاصة بتقديم خدمة الشيشة والمعسل”
النظافة والصحة
*يجب أن يرتدي العملاء كمامة قماشية أو ما يغطي الأنف والفم في أي وقت داخل مرافق تقديم الأطعمة أو المشروبات، إلا إذا كان الشخص يتناول الطعام أو الشراب في المكان المخصص لذلك.
*يلتزم جميع الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت.
*يجب توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام على مرأى واضح ويكون سهل الوصول لها.
*التأكيد على غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل أثناء نوبات العمل إما باستخدام الماء أو باستخدام مطهر الأيدي الكحولي لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون خصوصا في الأوقات التالية:
-قبل البدء بتجهيز الطعام وتحضيره
-قبل تقديم الطعام للزبائن
-بعد استخدام الحمام
-بعد ملامسة سوائل الجسم وإفرازاته
-بعد الاتصال المباشر بالملامسة مع زملاء العمل أو العملاء
-بعد ملامسة الأشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة “مثل القفازات والملابس والأقنعة والنفايات”
-فور إزالة القفازات أو الأقنعة مباشرة
*يمنع استخدام قوائم الأطعمة متعددة الاستخدام (سواء البلاستيكية أو الورقية أو شاشات اللمس الإلكترونية) ويجب فقط استخدم ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات لتقليل لمسها من قبل العملاء.
*تنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة استخدامها لتقديم أو طبخ الطعام.
*يسمح بتقديم الطعام في البوفيهات في جميع المطاعم بما في ذلك الفنادق بشرط أن يكون هناك عمال مختصون بتقديم الطعام من خلال الاختيار من قائمة الطعام الإلكترونية مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي “متر ونصف ” أو عرض الأطعمة من خلال طاولة متنقلة “ترولي” على الأفراد في أماكن جلوسهم بشرط وجود عامل مسؤول عن تقديم الأطعمة وملتزم بلبس أدوات الحماية الشخصية “القفازات، الكمامات” ويجب عدم لمس العملاء للأغطية أو الأطعمة في الطاولة المتنقلة.
*القيام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص “مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه، والمقاعد العامة، وما إلى ذلك”، ثم تبني حلول تحد من التلامس قدر الإمكان “كجعلها تعمل عن طريق الاستشعار أو استبدالها بطرق لا يتطلب فيها تلامس مباشر”.
*يسمح باستخدام الأغطية القماشية على الطاولات مع التأكيد على تغيرها وتنظيفها بعد كل استخدام.
*يجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل متكرر بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء “هيبوكلوريت الصوديوم مثل مطهر الكلور أو ما شابه”.
القيام أولا بتنظيف الأسطح عن طريق إزالة الأوساخ التنظيف بالفرشاة ثم استخدام الماء والصابون أو المنظفات.
*توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين مثل الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وشبكات الشعر ولباس الواقي للجسم ذات الاستخدام الواحد.
*ينبغي للعاملين الذين يعملون في الأقسام عالية الخطورة كالطهي والطبخ وإنتاج الأغذية وتجهيز المشروبات لبس أدوات الوقاية الشخصية بشكل روتيني ويتم تغيرها بشكل مستمر.
*يجب تحضير محاليل المطهرات واستخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، بما في ذلك التعليمات والإرشادات لضمان سلامة وصحة عمال التطهير، واستخدام أدوات الوقاية الشخصية، وتجنب خلط المطهرات الكيميائية المختلفة مع بعضها.
*يجب التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي على 60-80% من الكحول وموافقًا للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
*يجب توزيع المناديل الورقية ووضعها في أماكن بارزة.
*تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يومياً مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها، مع الاحتفاظ بسجل خاص بها.
*يجب تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.
*توفير سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.
*التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد
*تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف بين الأفراد ويعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم.
*وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي أو أماكن الانتظار عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون والانتظار في السيارة.
*إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي.
*تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين.
*القيام بتنظيم عمل الموظفين في مجموعات أو فرق عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات.
*منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف بين كل شخص وآخر.
*منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.
*يجب منع التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية ووضع ملصقات أرضية تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف.
*يجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة (لا يعتبر وجود الفواصل والحواجز كفاصل بين قاعتين مختلفتين ويحتم وجود فصل تام بين القاعات)، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (٣ متر) يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم.
*يجب وضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين الأفراد.
*فيما يتعلق بالمطاعم التي لا تتوفر فيها طاولات لتناول الطعام يجب عمل ما يلي:
إذا كان المطعم مصمماً على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل عدد من الجلسات بين كل جلستين بما لا يقل عن متر ونصف
*يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن عشرة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء.
*ضمان تفعيل كاميرات المراقبة CCTV والتأكد من تغطيتها كافة المناطق بالمطعم المقاهي وما في حكمها وخصوصًا مناطق الطاولات ومنطقة المحاسبة وحفظ السجلات لثلاثة أيام بحد أدنى وتمكين المراقب الحكومي من الاطلاع عليها في أي وقت للتحقق من تطبيق الإجراءات الوقائية.
مراقبة الأعراض
*عمل نقطة فحص عند جميع المداخل للتحقق من حالة الأفراد الصحية في تطبيق توكلنا.
*عدم تمكين أي شخص من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.
*منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى.
*في حال وجود سكن للعاملين، فيجب تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة في مقر السكن.
*يجب إنشاء قنوات تواصل للقائمين على تقديم خدمات الأطعمة للإبلاغ عن أي خرق للاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها.
الإبلاغ
*مع استمرار إجراءات الفرز والعزل وفق البروتوكولات المعتمدة يتم استخدام تطبيق (توكلنا) للتأكد من الحالة الصحية للأفراد فيما يخص مرض كوفيد-19، ويتم منع تواجد أي شخص حالته إيجابية، أو مخالط لحالة إيجابية حسب ما هو مبين في التطبيق.
*يتم تمكين الموظف من العودة إلى العمل بعد تعافيه والتحقق من ذلك عن طريق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا.
*الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بمرض كوفيد-١٩ ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.
*في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.
التواصل
وضع لافتات عند مدخل المطاعم والمقاهي لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بمرض كوفيد-١٩.
التنفيذ
*يجب أن يتم توعية العاملين والقائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للمجتمع عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.
*توعية العاملين والقائمين على تقديم خدمات الأطعمة بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم ٩٣٧ واتباع إرشادات العزل المنزلي.
*نشر المنشورات التوعوية في جميع المطاعم والمقاهي في أماكن بارزة وأن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي:
طرق انتشار المرض والوقاية منه.
-التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.
-اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).
-التنبيه المستمر بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.
-توعية وحث العملاء من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على البقاء في البيت وتأجيل زيارة المطاعم والمقاهي.
-يجب وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.
-تعيين مسؤولين عن تنظيم عملية استخدام المصاعد والسلالم.