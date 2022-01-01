حقيقة اقتراب نجم الهلال السابق من التعاقد مع الفيصلي

كشف رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج، حقيقة المفاوضات مع لاعب شباب الأهلي دبي الحالي ولاعب الهلال السابق البرازيلي كارلوس إدواردو، مؤكدًا أن النادي ليس بحاجة إلى ضم لاعب آسيوي.
وأوضح المدلج في تصريحات لـ” اليوم”، أن المفاوضات مستمرة مع إدواردو، لكنها لم تحسم الصفقة حتى الآن، وتم مخاطبة شباب الأهلي من أجل شراء مدة العقد المتبقية.
وأشار إلى أن الفريق لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعب آسيوي فهو ليس هدفًا لنا، لافتا أن الإدارة تعمل على استقطاب لاعبين مميزين لخدمة الفريق فيما هو قادم.
وخسر الفيصلي أمام نظيره الهلال، اليوم الجمعة، بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.