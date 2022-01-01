ماذا لو رفض الطفل حضانة أحد والديه؟ مدير “شمل” يجيب

رد مدير مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة “شمل” بوزارة العدل، حسن والبي، على سؤال حول الإجراءات المتبعة حال رفض أحد الأطفال حضانة الأب أو الأم.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن المبادرة توفر إخصائيين لخدمة هؤلاء الأطفال وتهيئتهم لتنفيذ هذه الأحكام، مؤكدًا أن مبادرة “شمل” ساهمت في حل مشكلات تنفيذ الأحكام الخاصة بالأطفال بنسبة 100%.
وأكد أن المبادرة حرصت على تنوع قدرات الموظفين في مراكزها، وذلك حتى يوفروا أفضل مستوى من الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع العمل في هذه المراكز على إخصائيين نفسيين واجتماعيين من الذكور والإناث. وفق “أخبار 24”.