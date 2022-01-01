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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري يفسر ارتفاع إصابات كورونا بالرياض ويستبعد نهاية الجائحة في 2022
01/01/2022   11:08 م

بالفيديو.. استشاري يفسر ارتفاع إصابات كورونا بالرياض ويستبعد نهاية الجائحة في 2022

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فسر استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالرحمن عطار، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الوقت الحالي في المملكة.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بأعداد حالات الإصابة بكورونا بشكل عام في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الأعداد بالرياض يرجع للزيادة السكانية فيها والتجمعات وعدد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

واستبعد عطار أن يشهد عام 2022 نهاية الجائحة بشكل كامل، وإن كان من الممكن أن يشهد العام الجديد سيطرة أكبر على الجائحة وجدولة واضحة لإجراءات التطعيم والجرعات المعززة، بما يضمن خفض أعداد المنومين بالعناية المركزة وحدوث موجات الإصابة المعتادة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري يفسر ارتفاع إصابات كورونا بالرياض ويستبعد نهاية الجائحة في 2022

جديد المحليات
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