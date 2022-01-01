حفلة أهداف.. الشباب يضرب الأهلي برباعية ويواصل ملاحقة الاتحاد في الصدارة

حقق فريق الشباب فوزا مثيرًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-3، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري المحترفين.
وسجل أهداف الشباب كل من لاعب الأهلي محمد مجرشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، وإيفر بانيغا في الدقيقة 18، هتان باهبري في الدقيقة 71، أوديون إيغالو في الدقيقة 73.
وجاءت أهداف الأهلي عن طريق هيثم عسيري في الدقيقة 39، اليوسكي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، عبدالرحمن غريب في الدقيقة 52.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 31 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15نقطة بالمركز الثاني عشر.
أحداث المباراة
جاءت أول فرصة خطيرة لفريق الأهلي في الدقيقة 4، بعد تسديدة من اللاعب اليوسكي لكن الكرة خرجت أعلى العارضة.
وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة مع حلول الدقيقة 14، والتي كانت من نصيب مدافع الأهلي دانكلير.
وتقدم اللاعب أوديون إيغالو بالهدف الأول للشباب في الدقيقة 16، لكن تم احتساب الهدف للاعب الأهلي محمد مجرشي، بالخطأ في مرماه.
وتألق اللاعب إيغور ومنع هدفا محققا للأهلي في الدقيقة 21، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ليفشل حارس الشباب القرني في الإمساك بالكرة لتسقط أمام لاعب الأهلي الذي سددها لكن إيغور أبعدها عن مرماه.
وأهدر هيثم عسيري فرصة خطيرة في الدقيقة 23 بعد تمريرة خلف المدافعين لينفرد بالحارس، لكنه سدد الكرة أعلى المرمى بشكب غريب. وفق “أخبار 24”.
وبعد مرور دقيقتين، سجل إيفر بانيغا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 18، بعد المرور من دفاع الأهلي والدخول لمنطقة الجزاء وبعدها سدد الكرة في الشباك.
وتلقى لاعب الشباب هتان باهبري البطاقة الصفراء مع حلول الدقيقة 33.
واستطاع هيثم عسيري أن يسجل هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 39، مستغلا تمريرة من اللاعب اليوسكي.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 44، تمكن اللاعب اليوسكي من تسديد الركلة بنجاح في شباك الشباب.
وبعد بداية الشوط الثاني بـ 7 دقائق تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب من إحراز الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة من زميله محمد مجرشي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي اليوسكي في الدقيقة 64، أعقبها بطاقة لزميله في الفريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 70.
ومع حلول الدقيقة 71 سجل الشباب هدف التعادل عن طريق اللاعب هتان باهبري، مستغلا تمريرة من فواز الصقور، قبل أن يسجل إيغالو الهدف الرابع في الدقيقة 73.
وقرر مدرب الشباب شاموسكا الدفع باللاعب ألفريد ندياي في الدقيقة 78 بدلا من هتان باهبري، أعقبة قيام مدرب الأهلي بإشراك 3 لاعبين في تشكيل الفريق بدخول فراس الغامدي، سلمان المؤشر، حسين المقهوي بدلا من محمد المجحد، محمد مجرشي ونوح الموسى.
وأجرى شاموسكا تبديلا ثنائيا في الدقيقة 87 بدخول عبدالله الشامخ وناصر العمراني بدلا من متعب الحربي وحسين آل منصور.
هدددددف!⚽️
د16′ الهدف الأول لـ الشباب عن طريق إيغالو
الأهلي 0 × 1 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/THfgXBQica
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د18′ الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق بانيغا
الأهلي 0 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/X9h7LbfkDl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د39′ الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق هيثم عسيري
الأهلي 1 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/PeUY98qkpT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د44′ هدف التعادل لـ الأهلي عن طريق أليوسكي
الأهلي 2 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/Vi0P19WX5C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د52′ الهدف الثالث لـ الأهلي عن طريق عبدالرحمن غريب
الأهلي 3 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/4qZMvexuGg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د71′ هدف التعادل لـ الشباب عن طريق هتان باهبري
الأهلي 3 × 3 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/mBFoUapJFx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د73′ الهدف الرابع لـ الشباب عن طريق إيغالو
الأهلي 3 × 4 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/aDe46HPben
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022