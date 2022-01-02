قرارات ولوائح ومشروعات يبدأ سريانها وتنفيذها خلال عام 2022

يشهد العام الجديد 2022، تطبيق العديد من القرارات، واللوائح التنفيذية، وانطلاق وتدشين عدد من المشروعات الاقتصادية، حيث بدأ بالفعل سريان عدد من القرارات منها، استقبال المحاكم عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية.
ونستعرض هنا بعض أبرز تلك القرارات والمشروعات:
مقابل مالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود
ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء، صدر بناء على عدد من الأنظمة والمقترحات الخاصة بتحديد الحد الأقصى لعمر المركبات الخفيفة وآلية التخلص من المركبات القديمة.
وسيكون تطبيق المقابل المالي على مرحلتين:
المرحلة الأولى: اعتبارًا من عام 2022، وتشمل المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في 2023، على أن يكون التطبيق مرتبطًا باستكمال تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى الجهات المعنية.
المرحلة الثانية: اعتبارًا من عام 2023، وتشمل جميع المركبات، على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبطًا بتأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع جاهزية البنية التحتية ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال تطبيق المرحلة الأولى.
الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية
وبدأ العمل بالوثيقة اعتباراً من الأول من يناير، وهي تهدف -بحسب البنك المركزي- لتوفير الحد الأدنى من المنافع، لضمان تعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتستمر التغطية التأمينية من تاريخ بداية التغطية لأول وثيقة أبرمها المؤمن له، شريطة عدم وجود انقطاع في التغطية لمدة تتجاوز 14 يومًا تقويميًا.
الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة التحصين
اعتباراً من الأول من فبراير 2022، يبدأ سريان قرار اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقي الجرعة الثانية، للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.
حيث أوضحت وزارة الداخلية، أن حالة “محصن” ستكون شرطاً لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، وأي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
المهلة التصحيحية لـ”مكافحة التستر”
تنتهي المهلة الممنوحة للمنشآت المخالفة لنظام مكافحة التستر في 16 فبراير 2022، وقد طالب البرنامج الوطني لمكافحة التستر المنشآت المخالفة، وخصوصاً التي تبلغ إيراداتها السنوية مليوني ريال، بالاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والتقدم إلكترونيا عبر موقع وزارة التجارة.
يذكر أن عقوبات المخالفين تصل الى السجن 5 أعوام والغرامة 5 ملايين ريال.
تسوير الأراضي الفضاء في 5 مدن رئيسية
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء “التجارية” الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية، في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام.
وتأتي الحملة على مرحلتين: الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وبدايتها من الأول من يناير، والثانية تتمثل في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك، وستبدأ في يوليو 2022، عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات. وفق “أخبار 24”.
ليلة الإسناد الزمني لـ”تعداد السعودية 2022″
وافق أمر سام على أن يكون مساء يوم الإثنين – ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443هـ الموافق 9 مايو 2022م، هي ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان لعام 1443هـ/ 2022م.
وحدد وزير الاقتصاد والتخطيط، استمرار المرحلة الأولى للعد الفعلي للسكان والمساكن حتى نهاية مارس 2022م، بينما تبدأ المرحلة الثانية من الأول من مايو، وحتى نهاية أغسطس 2022.
تشغيل مشروع “سدير للطاقة الشمسية”
من المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل محطة سدير للطاقة الشمسية التي أطلقتها صندوق الاستثمارات العامة، في النصف الثاني من 2022، لتكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاواط، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليار ريال سعودي، وستسهم في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحاولي 2,9 طن سنوياً.
تشغيل منجم “منصورة ومسرّة” للذهب
سيتم تشغيل المنجم بالكامل في منتصف 2022، وهو يقع في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ويتبع للشركة العربية السعودية للتعدين “معادن”.
ويعد المشروع من أهم مشاريع مناجم الذهب في المملكة، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع قرابة 880 مليون دولار، (3.3 مليار ريال)
إنتاج أول سيارة بالجبيل
تستعد الهيئة الملكية للجبيل، لإنتاج أول سيارة لها خلال العام 2022 بالتعاون مع شركة “سانغ يونغ” الكورية من خلال التجميع، بعد أن وصلت التصاميم إلى مرحلة متقدمة.
وأوضح مدير الاستثمار الصناعي بالهيئة أن الجبيل تتميز بوجود المواد الخام، والخدمات اللوجستية التي تحتاجها صناعة السيارات.
يُذكر أن المملكة تملك حاليا 200 مصنع تعمل في مجال تجميع وتصنيع بعض أجزاء السيارات، كما أنها تُصنف كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث استيراد السيارات.
تصدير ألواح الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأمريكية
من المقرر أن تبدأ أول شركة سعودية مُصنّعة لألواح الطاقة الشمسية، في تصدير إنتاجها من الألواح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام الحالي 2022.
وكانت شركة تكنولوجيات الصحراء، قد وقعت اتفاقية تجارية مع شركة “إسينترا” الأمريكية، لتصدير الألواح المنتجة في مصنعها الكائن في مدينة جدة، والذي بدأ نشاطه في عام 2011م ويواكب أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة عالميا.
مشروعات بـ50 مليار دولار تشهدها الدرعية في 2022
تبدأ هيئة تطوير بوابة الدرعية، في مشروعات جديدة بتكلفة 50 مليار دولار، وستكون المرحلة الأولى من المشاريع في منطقة البجيري، حيث ستشمل 22 مطعمًا بمفهوم سعودي، بالإضافة إلى مطاعم عالمية ومسارات للجري ومساحات زراعية ومساحات لممارسة رياضة الدراجات.