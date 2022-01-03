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03/01/2022   11:57 ص

بالفيديو والصور.. في #برنامج ولي العهد_للتسامح صلح بين عتيبة وآل العرجاء

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تم بفضل الله عزوجل وفي ظل برنامج سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي في يوم الاربعاء ٢٥/ ٥ / ١٤٤٣ صلح بين أفراد من قبيلة المقطة من عتيبة و آل العرجاء الوعلة يام بجهود المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ إبراهيم بن علي المقاطي العتيبي والشيخ بداح بن طاحوس الشكرة والشيخ علي بن عبدالله بن صالح العرجاني والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي والشيخ حمد بن نغيمش بن قروش والشيخ فهيد بن محسن بن رفعة آل فهاد والشيخ حضرم بن طاحوس الشكرة والشيخ مهدي بن مبارك بن جعيثن والشيخ إبراهيم بن سعود النفيعي والشيخ فهد بن طاحوس الشكرة والشيخ محمد بن نادر المطرباني والشيخ نفل بن طاحوس الشكرة والشيخ طلميس بن علي آل مرهم وأعيان آخرون .

وبهذه المناسبة ألقى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة آمرًا فيها بما أمر الله بفعل الخير ، وفعل الخير هو الذي يتنافس فيه أبناء هذه البلاد ولله الحمد في ظل حكومتنا الرشيدة وفي برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي .

وقد صرح لمنصات الخرج اليوم الشيخ المكلف بالبرنامج عامر بن حزام بن معضد آل خرصان بهذه المناسبة شاكرًا الله عزوجل ثم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين رعاهما الله على برنامج سمو سيدي ولي العهد سلمه الله ، مشيدًا بفعل الشيخ إبراهيم بن علي المقاطي العتيبي في تنازله لوجه الله عزوجل ثم لهذا البرنامج الكبير. ، ومبرزًا دور الشيخ حضرم الشكرة واخوانه في هذا الصلح ، منوهًا بتغطية منصات الخرج اليوم بقيادة الإعلامي الكبير سعود الضحوك .

 

بالفيديو والصور.. في #برنامج ولي العهد_للتسامح صلح بين عتيبة وآل العرجاء

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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