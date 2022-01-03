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رياضة > تعليق فهد بن نافل بعد حصول الهلال على “الكفاءة المالية”
03/01/2022   12:52 م

تعليق فهد بن نافل بعد حصول الهلال على “الكفاءة المالية”

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، مساء الأحد، على حصول ناديه، رسميا، على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، بعد سداد كافة الالتزامات المالية.

وقال فهد بن نافل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وفاء الهلال بكافة التزاماته التعاقدية والمالية، يعد واحدًا من أهم غاياتنا سواءً قبل أو بعد إقرار لائحة الكفاءة المالية للأندية”.

وأوضح فهد بن نافل: “الحمدلله الذي مكننا من الاستمرار في الأفضلية بما يواكب مكانة الهلال.. شكرًا لاخواني واخواتي العاملين على جهودهم الكبيرة في هذا الملف”. وفق “أخبار 24”.

ويحق لمجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عقب الحصول على شهادة الكفاءة المالية، تسجيل صفقات جديدة لقائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعليق فهد بن نافل بعد حصول الهلال على “الكفاءة المالية”

رياضة
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