هارون كمارا ينافس نجم الطائي على جائزة آسيوية

دخل نجم فريق الاتحاد، هارون كمارا، استفتاءً أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار النجم الأفضل في شهر ديسمبر من العام 2021، عن غرب آسيا، وذلك بناء على المستويات التي يقدمها اللاعبون الذين تألقوا مع فرقهم في المسابقات الكروية المحلية في منطقة الغرب خلال الشهر الماضي.
واختار “الآسيوي” لجائزة أفضل لاعب للشهر هارون كمارا (الاتحاد)، نوليدج موسونا (الطائي)، عبدالله ديابي (الجزيرة الإماراتي)، ياسين البخيت (أم صلال القطري)، عبدالعزيز المقبالي (السيب العماني)، محمود المواس (الشرطة العراقي)، تامر صيام (شباب الخليل الفلسطيني)، شبيب الخالدي (كاظمة الكويتي).
وقاد نجم فريق الاتحاد هارون كمارا فريقه إلى إنهاء القسم الأول من الدوري في صدارة الترتيب العام برصيد 32 نقطة، بعد أن سجل هدفين في مرمى الاتفاق وهدفًا في شباك فريق الباطن ليكون من أبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال الشهر الماضي.
كما قاد لاعب فريق الطائي كنوليدج موسونا، فريقه لتحقيق ثلاثة انتصارات في شهر ديسمبر، حينما سجل هدفين في مرمى الفيصلي، وهدف الفوز الثمين في شباك فريق الحزم ليتقدم الفريق إلى المركز الثامن على سلم الترتيب العام برصيد 19 نقطة. وفق “أخبار 24”.