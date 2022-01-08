بالفيديو.. ” هياء” تحقق المركز الأول و”رسماء” الثاني في فئة فردي النساء لجميع ألوان المغاتير بمهرجان الإبل

حققت المشاركة هياء بنت محمد بن عسكر المركز الأول في فئة فردي النساء لجميع ألوان المغاتير، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية.
وحصلت على المركز الثاني المشاركة رسماء بنت علي بن شداد الدوسري، والثالثة ملاذ بنت عناد بن سطام بن عون، فيما نالت لمياء بنت ضحيان بن مسفر الرشيدي المركز الرابع، والمشاركة دلال بنت عبدالله بن طلق العتيبي المركز الخامس.
وبلغ عدد المشاركات 33 سيدة في فئة فردي المغاتير في شوط النساء المفتوح المستحدث ضمن منافسات مهرجان الإبل، مع عدم ارتباط اسم المشاركة بأي مشارك في جميع منافسات المهرجان لجميع الفئات.
🥇 لحظة تتويج المالكة: هياء بنت محمد بن عسكر بالمركز الأول في فئة فردي النساء لجميع ألوان المغاتير، ضمن مسابقات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6.#حنا_بدو | #نادي_الإبل pic.twitter.com/oeNOuSMDVO
— نادي الإبل (@CamelClub) January 8, 2022
وفق “أخبار 24”.