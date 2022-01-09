سفارة المملكة تصدر تنويهًا للمواطنين الراغبين في السفر إلى الكويت

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم (الأحد)، تنويهًا للمواطنين الراغبين بزيارة دولة الكويت عبر المنافذ الجوية والبرية.
وأوضحت أنه يجب أن يكون القادم محصنا باللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، مع شرط الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بعد 9 أشهر من الجرعة الثانية، ويُستثنى من ذلك الأطفال دون سن الـ 12 عاما.
وأشارت إلى أنه يجب الحصول على شهادة pcr خلال 72 ساعة، قبل موعد السفر للأعمار من 6 سنوات فما فوق مع ضرورة تحميل تطبيقي “مناعة” و”شلونك”، إضافة إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص pcr بعد 72 ساعة من الوصول.
ونوهت بأنه لن يُسمح بالخروج من المنزل أو المغادرة من دولة الكويت قبل إكمال المدة المسموح بها لإنهاء الحجر وهي 72 ساعة، والحصول على شهادة pcr سلبي النتيجة، مشددة على أن مخالفة نظام الحجر المعمول به في دولة الكويت ستؤدي بصاحبها إلى المساءلة القانونية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة الكويتية قابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات.