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جديد المناطق > بالصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري “الشط الآمن-5” السعودي الأردني المشترك
09/01/2022   9:05 م

بالصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري “الشط الآمن-5” السعودي الأردني المشترك

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نفذت القوات البحرية الملكية ممثلة في الأسطول الشرقي، بمشاركة القوات البحرية والزوارق الملكية الأردنية، اليوم (الأحد)، مناورات التمرين البحري المشترك “الشط الآمن-5” في نسخته الخامسة، والتي تقام في الفترة من 6/6/1443هـ حتى 10/6/1443هـ.

وأوضح قائد القوات المشاركة بالتمرين، اللواء البحري الركن علي بن سعيد الشهري، أن التمرين المشترك سينفذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة بهدف رفع الجاهزية والقدرة القتالية للوحدات المشاركة، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية.

وأشار مدير التمرين، العقيد البحري الركن خالد بن محمد البلوي، إلى أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية، والقوات المسلحة الأردنية.

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صورة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. انطلاق مناورات التمرين البحري “الشط الآمن-5” السعودي الأردني المشترك

جديد المناطق
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