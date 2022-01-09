“الشؤون البلدية”: تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة

نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأحد)، بتحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، وذلك بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار.
وتضمنت الإجراءات المحدثة للمطاعم والمقاهي: السماح بالأكل داخل المطاعم، وتعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، مبينة أنه في حال عدم توفر الكود فعلى المراقبين إلزام مرتادي المطعم بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.
واشتملت الإجراءات المحدثة كذلك على ارتداء العملاء للكمامة، والتزام الموظفين في المطاعم بتغطية الأنف والفم بالكمامة طوال الوقت، وتعيين مسؤول لتقديم الطعام للمدعوين في منطقة البوفيه المفتوح.
وفيما يتعلق بالنظافة والصحة، نصت الإجراءات المحدثة على توفير مطهرات اليد الكحولية، والتأكيد على غسل اليدين مرارا للموظفين، والاكتفاء بقوائم الطعام الإلكترونية.
وعلى صعيد التباعد الاجتماعي، أشارت إلى تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع تكدس العاملين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد. وفق “أخبار 24”.
واشترطت ترتيب الطاولات داخل أماكن تقديم الطعام بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد يجب منع تقديم الطعام داخل المطعم.