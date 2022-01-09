لتعويض صفقة “العويس”.. النصر يدخل في مفاوضات مع حارس نابولي

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن دخول إدارة نادي النصر برئاسة مسلي ال معمر في مفاوضات مع حارس نابولي، الكولومبي ديفيد أوسبينا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وجاءت تلك الخطوة من جانب إدارة النصر، بعد فشل صفقة التعاقد مع الحارس محمد العوس، والذي وقع على عقود انتقاله إلى الهلال لمدة 3 سنوات، عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع النادي الأهلاوي.
وأوضح الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، أن النصر، قدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الذي سينتهي عقده في يونيو المُقبل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن النصر يُحاول الحصول على توقيع أوسبينا بعد دخوله الفترة الحرة في عقده ومن ثم مفاوضة نابولي حول شراء الـ6 أشهر المتبقية.