رسميا.. الهلال يتعاقد مع عبدالرحمن العبيد حتى 2025

حسم مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، رسميا اليوم الأحد، التعاقد مع لاعب فريق النصر السابق عبدالرحمن العبيد، في صفقة انتقال حر، حتى 2025، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للظهير الأيسر الدولي عبدالرحمن العبيد، وعلق عليها: “هلا هلا باللي حضر”.
وكان النصر، ودع ظهير أيسر الفريق، عبدالرحمن العبيد، عقب نهاية عقده مع النادي العاصمي، حيث أقامت إدارة الكرة يوم الثلاثاء الماضي، حفلًا وداعيًا للاعب وذلك بعد أن وقعت الإدارة مخالصة مالية معه. وفق “أخبار 24”.
✍🏻 هلا هلا باللي حضر 😍💙#الهلال pic.twitter.com/CsmmDoJ51t
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 9, 2022