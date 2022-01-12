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رياضة > بالفيديو.. رسميًا.. “الأهلي” يُعلن تعاقده مع كارلوس إدواردو
12/01/2022   8:57 ص

بالفيديو.. رسميًا.. “الأهلي” يُعلن تعاقده مع كارلوس إدواردو

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أعلن النادي الأهلي، تعاقده مع اللاعب البرازيلي الأسبق بنادي الهلال، كارلوس إدواردو.

ولم يكشف النادي الأهلي، عبر حساباته، أي تفاصيل عن مدة التعاقد أو القيمة الخاصة بالصفقة التي أعلنها اليوم (الثلاثاء).

وسبق ولعب إدواردو بصفوف نادي الهلال، خلال الفترة من 2015 حتى 2020 قبل أن يرحل في صفقة انتقال حر لنادي شباب الأهلي الإماراتي. وفق “أخبار 24”.

ويُعد كارلوس إدواردو ثالث الصفقات الشتوية التي أبرمها مجلس إدارة النادي الأهلي.

بالفيديو.. رسميًا.. “الأهلي” يُعلن تعاقده مع كارلوس إدواردو

رياضة
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