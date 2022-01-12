“الأرصاد”: استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق من الخميس إلى السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد (الخميس) وحتى (السبت) المقبل.
وأوضح أن الأمطار ستبدأ من خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، ومن ثم تصبح غزيرة يومي الجمعة والسبت.
وأكد أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها يومي الجمعة والسبت على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، ومكة، المكرمة، بينما تتأثر خلال نفس الفترة مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية، بأمطار من خفيفة إلى متوسطة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى تأثر مناطق شمال ووسط وأجزاء من شرق المملكة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على أجزاء من شمال المملكة ابتداءً من مساء السبت وحتى الأحد، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال الرابط .