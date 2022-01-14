بالفيديو.. ​مواطنون يبدون رأيهم في فتح عيادات مسائية حكومية

أبدى مواطنون ومواطنات، رأيهم في مسألة اللجوء لفتح عيادات مسائية حكومية؛ من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات.
وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن فكرة اللجوء لفتح عيادات مسائية جيدة كونها تخفف الضغط على العيادات في الفترة الصباحية، وتعمل على خلق وظائف جديدة للشباب والشابات، إضافة إلى إتاحة خيارات أكثر في مواعيد الحجوزات.
ونوهوا إلى أن بعض المرضى يحتاجون إلى العيادات المسائية نظراً لظروفهم الصحية الطارئة، مشيرين إلى أنها ستخدم طائفة كبيرة من المجتمع وستقضي على مسألة طول انتظار المواعيد. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم: ما رأيك بفتح عيادات مسائية حكومية من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات؟#الإخبارية pic.twitter.com/Ws0Gs2FztI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2022