نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. ​مواطنون يبدون رأيهم في فتح عيادات مسائية حكومية
14/01/2022   12:11 م

بالفيديو.. ​مواطنون يبدون رأيهم في فتح عيادات مسائية حكومية

+ = -
976

أبدى مواطنون ومواطنات، رأيهم في مسألة اللجوء لفتح عيادات مسائية حكومية؛ من أجل تخفيف الضغط على المستشفيات.

وقال عدد من المواطنين في تقرير لقناة “الإخبارية”، إن فكرة اللجوء لفتح عيادات مسائية جيدة كونها تخفف الضغط على العيادات في الفترة الصباحية، وتعمل على خلق وظائف جديدة للشباب والشابات، إضافة إلى إتاحة خيارات أكثر في مواعيد الحجوزات.

ونوهوا إلى أن بعض المرضى يحتاجون إلى العيادات المسائية نظراً لظروفهم الصحية الطارئة، مشيرين إلى أنها ستخدم طائفة كبيرة من المجتمع وستقضي على مسألة طول انتظار المواعيد. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ​مواطنون يبدون رأيهم في فتح عيادات مسائية حكومية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193842.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.