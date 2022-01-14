بالفيديو.. الفراج يفجر مفاجأة بشأن احتجاج الفيصلي ضد الأهلي

فجر الإعلامي الرياضي، وليد الفراج مفاجأة كبرى بشأن احتجاج النادي الفيصلي ضد نظيره الأهلي بعد المباراة التي انتهت بنتيجة (2-2) بالدوري.
وقال الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”: “الفيصلي يحتج على مشاركة حمدي النقاز ويملكون مستندات لم تُقدم من قبل ، هل تم تسريبها من الزمالك! .. كما تم الاحتجاج على مشاركة لاعبين من الأهلي بسبب إصابتهما بكورونا”.
وكان نادي الفيصلي قد قدم احتجاجًا ضد النادي الأهلي بشأن مشاركة التونسي، حمدي النقاز وكذلك مشاركة الثنائي عبدالباسط هندي ومحمد الربيعي. وفق “أخبار 24”.
#وليد_الفراج: #الفيصلي يحتج على مشاركة حمدي النقاز ويملكون مستندات لم تُقدم من قبل ، هل تم تسريبها من الزمالك! .. كما تم الاحتجاج على مشاركة لاعبين من #الأهلي بسبب إصابتهما بكورونا 😥
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 13, 2022