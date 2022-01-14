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جديد المحليات > بالفيديو.. “الصحة”: اتبعوا هذه الخطوات عند استخدام جهاز الفحص الذاتي لفيروس كورونا في المنزل
14/01/2022   6:51 م

بالفيديو.. “الصحة”: اتبعوا هذه الخطوات عند استخدام جهاز الفحص الذاتي لفيروس كورونا في المنزل

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نبهت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، بالخطوات الواجب اتباعها عن استخدام جهاز “الفحص الذاتي” لفيروس كورونا الجديد في المنزل.

وشددت على تعقيم اليدين جيدًا قبل فتح القنينة الخاصة بالفحص، مع الحرص على فتح هذه القنينة بحذر، ثم إفراغ السائل داخل الأنبوب، بحيث يكون السائل عند خط الملء وأعلى.

وأضافت أن الخطوات التالية تتمثل في وضع الأنبوب في حامل الأنابيب ثم فتح غلاف المسحة دون ملامسة الطرف الناعم، يليها مسح فتحتي الأنف بنفس المسحة بإدخالها 2 سم داخل الأنف بقدر المستطاع ثم التدوير ببطء 5 مرات.

ونوهت بضرورة إدخال المسحة داخل الأنبوب وتدويرها 5 مرات ثم عصرها بجدران الأنبوب، وكسر الطرف الخارجي عند الخط الفاصل، ثم إغلاق الأنبوب مع التأكد من عدم وجود فقاعات داخله. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه يجب وضع جهاز الفحص الذاتي على سطح مستوٍ ثم وضع 5 قطرات من الأنبوب على الجهاز ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة، ثم قراءة النتائج.

بالفيديو.. “الصحة”: اتبعوا هذه الخطوات عند استخدام جهاز الفحص الذاتي لفيروس كورونا في المنزل

جديد المحليات
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