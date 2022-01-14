أوامر ملكية وصفقات رياضية يتصدرها الهلال وحسم العودة لنقطة الصفر .. أبرز أحداث المملكة في أسبوع

شهدت المملكة خلال الأسبوع الماضي الكثير من الأحداث على الساحة الرياضية والاجتماعية، فضلا عن قرارات حكومية وأوامر ملكية.
وفي السطور التالية سنعرض أهم الأحداث:
أوامر ملكية
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق من منصبه، وتعيين عصام بن سعد بن سعيد بدلًا منه، مع استمراره في مهامه الحالية.
إضافة إلى تعيين محمد فيصل بن جابر أبو ساق، وأحمد بن عبد العزيز قطان، بدرجة مستشار بالديوان الملكي برتبة وزير، وتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيسًا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برتبة وزير.
قرارات وتصريحات رسمية
تعديل نسب الاشتراكات في نظام ساند
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور الموافقة على تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند. وفق “أخبار 24”.
وخفضت نسب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراكات لتصبح 1.5% بدلًا من 2%، يتحملها مناصفة، المشترك وصاحب العمل.
عودة سفر إفطار الصائمين بعد توقفها عامين
أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي خطة إفطار الصائمين لشهر رمضان المقبل، بعد عامين من توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
الصحة تحسم موقفها من منع السفر
رد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على سؤال حول منع السفر أو إعادة الدراسة عن بعد، قائلًا إن المملكة لن تبدأ الجائحة من الصفر، وذكر أنه يمكن للمجتمع الاستمرار في أنشطته مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.
مؤتمر التعدين الدولي بالرياض
احتضنت الرياض أعمال المؤتمر الدولي بالرياض، وذلك بمشاركة 100 دولة وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، وشهد المؤتمر الحديث عن رؤية المملكة لقطاع التعدين، منه ما صرح به وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن المملكة تعتزم استغلال كمية هائلة من موارد اليورانيوم بشكل تجاري.
أحداث اجتماعية
أسرة الشمري تسكن منزلها الجديد
في متابعة لآخر أخبار أسرة مشهور السناب شات الراحل، محمد الشمري، قال شقيقه لـ أخبار 24، إن أسرة أخيه تسلمت منزلها الجديد في عرعر، مؤكدًا على تماثل الجميع للشفاء، وأنه لم يتبقَّ إلا إحدى بناته بمستشفى الحرس الوطني بالرياض.
إجلاء جوي للطفل براك حسين
استقبلت مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض الطفل الكويتي براك حسين، لعلاجه في المملكة، استجابة لمناشدة والده التي وجهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولشعب المملكة.
شخصيات راحلة
توفي الشيخ عبد الرحمن بن ملهي العريفي، والد الداعية الشيخ محمد العريفي، كما رحل عن عالمنا الفنان والمخرج علي الهويريني.
أحداث رياضية
الهلال يضم العويس 3 سنوات
أعلن نادي الهلال التعاقد مع حارس الفريق الأول بالنادي الأهلي لـ 3 سنوات، بعد دخول اللاعب الفترة الحرة خلال سوق الانتقالات الشتوية، وسيتقاضى العويس بموجب صفقة الضم 7 ملايين ريال سنويًا.
رحيل “شراحيلي” عن الشباب
تفاجأ جمهور نادي الشباب برحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد شراحيلي، بعد أن رفض تجديد تعاقده مع الشباب وتفضيل الانضمام لصفوف نادي الاتحاد.