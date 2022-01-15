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رياضة > النصر يقدم لاعبه الجديد “جوناثان” في ملعب “مرسول
15/01/2022   10:08 م

النصر يقدم لاعبه الجديد “جوناثان” في ملعب “مرسول

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قدم نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لاعبه الجديد الأوروجواياني جوناثان رودريجيز، في ملعب مرسول بارك، بين شوطي مباراة الفريق أمام الفيصلي.

وبعد نهاية الشوط الأول لمواجهة النصر والفيصلي بتقدمه بهدف دون رد، دخل اللاعب الجديد جوناثان لملعب مرسول بارك، حيث حرص على تحيه الجماهير الموجودة.

وكان جوناثان قد شارك لأول مرة في تدريبات النصر الجماعية مساء أمس (الجمعة) بشكل كامل، مبديًا استعداده للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

يُذكر أن نادي النصر، قد أعلن يوم (الأربعاء) الماضي، إتمام إجراءات تعاقده مع جوناثان رودريجيز.

جوناثان

جوناثان

وفق “أخبار 24”.

النصر يقدم لاعبه الجديد “جوناثان” في ملعب “مرسول

رياضة
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