فلامنجو يحسم موقفه من عرض الهلال لضم “ميشيل”

كشفت مصادر صحفية، أن نادي فلامنجو البرازيلي حدد موقفه من عرض الهلال الذي يسعى للتعاقد مع ميشيل وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأوضحت المصادر وفقًا صحيفة “odia” البرازيلية، أن الهلال قد اتخذ خطوة رسمية من خلال تقديم عرض مالي بقيمة 8 ملايين دولار من أجل كسب توقيع اللاعب ميشيل في فترة الميركاتو الشتوي الجاري.
وأشارت إلى أن نادي فلامنجو قد رفض عرض الـ8 ملايين دولار المقدم من الهلال بشأن ميشيل جناح أيسر الفريق.
وتسعى إدارة الهلال إلى تدعيم خط هجوم الفريق بالتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الجناح في ظل احتمالية خروج الأرجنتيني لوسيانو فييتو أو الكولومبي جوستافو كويلار. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ميشيل يرتبط مع فلامنجو البرازيلي بعقد يستمر حتى نهاية عام 2024، وقد شارك مع الفريق في 94 مباراة في كافة البطولات وسجل خلالها 21 هدفاً وصنع 10 أهداف.