شاهد.. يزيد الراجحي يوضح سبب تجاوز الونيت لسيارة “رالي داكار السعودية” في الفيديو المتداول

علق بطل راليات السيارات يزيد الراجحي اليوم السبت على الفيديو المتداول لسيارة “ونيت” يقودها شاب سعودي تجاوزت في سرعتها إحدى السيارات المشاركة في رالي داكار السعودية 2022.
وقال الراجحي إن صديقاً أرسل له المقطع وأراد الاستفسار عن السبب حيث سمع أن سيارة الرالي تصل قيمتها إلى الملايين، مضيفاً أن المقطع كان ممتعًا، كما أن الشباب في الونيت كانوا بعيدين عن مسار السباق، ولم تكن هناك خطورة عليهم.
وأوضح أن سيارة الرالي التي ظهرت في الفيديو هي من فئة الكلاسيك القديمة، وهي لا تشارك في السباقات الرئيسية ومسارها مختلف عنها، وهي سيارة قديمة جداً لا تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال، وتخصص للهواة وأغلبهم يشاركون لأول مرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أغلى ما في تلك السيارة القديمة جدًا هو نظام الأمان، وأن ترتيب ذلك السائق في السباق الكلاسيك ذلك اليوم هو 56، ناصحًا بالابتعاد عمومًا عن مسارات سباقات الرالي، تحسبًا لحدوث خطأ من السائق.