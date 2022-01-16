دعت شركة تطوير لخدمات النقل “التابعة لوزارة التعليم”، أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي، وذلك استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.
وأبانت الشركة أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.
وأبانت أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة سيُسترَد المبلغ عن طريق نظام سداد.
وأكدت تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تطبيق التباعد، وارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وتعقيم الحافلات. وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى أهمية التسجيل المبكر من خلال موقع نظام نور؛ نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجةً لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.