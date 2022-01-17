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رياضة > “رينارد” يختار 26 لاعباً لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات المؤهلة للمونديال
17/01/2022   1:19 م

“رينارد” يختار 26 لاعباً لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات المؤهلة للمونديال

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حدد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في مباراتي عمان واليابان، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وضمت القائمة 26 لاعبا بينهم 4 حراس مرمي، منهم فهد المولد، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وصالح الشهري، وسلمان الفرج، كما شملت القائمة محمد العويس، ومحمد اليامي، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وخالد الغنام، وأحمد شراحيلي، وسلطان الغنام، ومتعب الحربي، وسامي النجعي.

يذكر أن الأخضر يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام. وفق “أخبار 24”.

"رينارد" يختار 26 لاعباً لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات المؤهلة للمونديال

“رينارد” يختار 26 لاعباً لمواجهتي عمان واليابان في التصفيات المؤهلة للمونديال

رياضة
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