“لا يوجد أمل بأن يقف”.. والد الطفل براك الحسين يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه

كشف والد الطفل براك الشمري أن تأخر النظر في التعامل مع حالة ابنه قبل إخلائه للسعودية قد يتسبب بعدم وقوفه وبقائه على وضعه بالعناية المركزة.
وأكد حسين الشمري (والد الطفل البدون براك) لـ”أخبار 24″، أن الأطباء اجتمعوا به بعد وصول ابنه بالإخلاء من الكويت للسعودية، وشرحوا له أن هناك صعوبة في وقوف براك لوجود مشاكل أخرى لديه غير الموجودة بالعمود الفقري.
وأوضح أنه سيترتب على قرار الطاقم الطبي المشرف على حالته بالمملكة معرفة مدى إمكانية تحمله لإجراء العملية له أو بقائه على وضعه السابق في العناية المركزة.
وأشار الشمري إلى أنه لا يود أن يستبق الأحداث، باعتبار أن ابنه حالياً في مرحلة عمل الأشعة والفحوصات والتي تستمر يومين لدراسة وضعه، وعلى أساسها يتبين مدى إمكانية إجراء عملية له وإعادة تأهيله عقبها.
وأخيرًا ذكر أن ابنه كان بأسوأ حالاته خلال الستة أشهر الماضية، حيث توقفت إحدى رئتيه، وأن التعامل معه على أنه “بدون” وحالة غير مستثناة للعلاج زاد من صعوبة وضعه وانتكاس حالته.