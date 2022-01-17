بينها “أنا مشتاق”.. “التعليم” تعتمد تنفيذ برامج لتهيئة الطلاب نفسيًا للعودة حضوريًا

اعتمدت وزارة التعليم العام، اليوم (الاثنين)، 4 محاور لبرنامج التهيئة النفسية للعودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، المقرر لها في 23 يناير الجاري.
وبدأت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تنفيذ البرنامج، والذي يشتمل على 4 محاور رئيسية، تتضمن طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ البرنامج في مدارس التعليم العام، سيبدأ خلال الأسبوعين السادس والسابع من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ، وذلك تأكيدًا على أهمية سلامة الطلبة أثناء حضورهم للمدرسة. وفق “أخبار 24”.
كما تضمن التوجيه تنفيذ برنامج التهيئة في الأسبوع السادس عن بُعد، وذلك عبر منصتي “روضتي” و”مدرستي”، بما يهدف لرفع دافعية طلبة مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال وزيادة حماسهم للعودة الحضورية، من خلال مجموعة من البرامج مثل “أنا مشتاق” و”العد التنازلي” و”كيف سنلتقي” و”أنا مشارك” وغيرها، وكذلك تنفيذ برنامج التهيئة في الأسبوع السابع حضوريًا، مستهدفًا تنظيم عمل المدارس في تطبيق إجراءات وأنشطة العودة الحضورية الآمنة للطلبة داخل المدارس، والذي يتضمن عدة برامج، أبرزها استقبال الطلبة وأولياء أمورهم، واستثمار المرافق المدرسية ذات المساحات الواسعة للاستقبال، إلى جانب تقديم فقرات ترحيبية وترفيهية.