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18/01/2022   7:15 ص

استشاري: إذا كان الأب مصاباً بالضغط قبل هذا السن تتضاعف احتمالية إصابة أبنائه بالمرض

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن الأب إذا أصيب بمرض ارتفاع ضغط الـدم قبل سن الـ 55، فإن احتمالية إصابة الأبناء بالمرض تكون مضاعفة.

وأوضح النمر أنه إذا كان الأب مصاباً بالضغط قبل تلك السن فاحتمالية إصابة ابنه بالمرض تكون ضعف من كان والده خالياً من المرض.

وأضاف أنه في حال كان الأب والأم مصابان بارتفاع ضغط الدم، ففي هذه الحالة تزداد احتمالية إصابة الأبناء لتصبح 4 أضعاف. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن مرضى الضغط تزداد لديهم نسبة حدوث مرض السكري حالتهن، وهما حال تقدمهما في العمر، أو في حال زادت أوزانهم.

استشاري: إذا كان الأب مصاباً بالضغط قبل هذا السن تتضاعف احتمالية إصابة أبنائه بالمرض

طب وتداوي
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