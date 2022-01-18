ما مدى رضاك عن وزارة النقل تجاه الطرق؟.. هكذا أجاب مواطنون

تباينت آراء الموطنين حول مدى رضاهم عن أداء وزارة النقل تجاه الطرق والخدمات التي تقدمها من وضع لوحات إرشادية وخلافه.
وأوضح مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن خدمات وزارة النقل في الطرق ليست على الوجه الأكمل، مشيرين إلى أن بعض الطرق تفتقد لوجود لوحات إرشادية، وعدم وجود صيانة للشوارع المتهالكة، إلى جانب تأثر سيارتهم.
فيما أشار أحد المواطنين إلى أن وزارة النقل قامت بعمل ملحوظ خلال الفترة الحالية مقارنة بالماضي، مبيناً أنها أنشأت طرقاً ومسارات جيدة في أغلب مناطق المملكة.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما مدى رضاك عن #وزارة_النقل تجاه الطرق؟#الإخبارية pic.twitter.com/3uYsFKytPw
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 17, 2022
وفق “أخبار 24”.