نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ما مدى رضاك عن وزارة النقل تجاه الطرق؟.. هكذا أجاب مواطنون
18/01/2022   7:15 ص

ما مدى رضاك عن وزارة النقل تجاه الطرق؟.. هكذا أجاب مواطنون

+ = -
924

تباينت آراء الموطنين حول مدى رضاهم عن أداء وزارة النقل تجاه الطرق والخدمات التي تقدمها من وضع لوحات إرشادية وخلافه.

وأوضح مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن خدمات وزارة النقل في الطرق ليست على الوجه الأكمل، مشيرين إلى أن بعض الطرق تفتقد لوجود لوحات إرشادية، وعدم وجود صيانة للشوارع المتهالكة، إلى جانب تأثر سيارتهم.

فيما أشار أحد المواطنين إلى أن وزارة النقل قامت بعمل ملحوظ خلال الفترة الحالية مقارنة بالماضي، مبيناً أنها أنشأت طرقاً ومسارات جيدة في أغلب مناطق المملكة.

وفق “أخبار 24”.

ما مدى رضاك عن وزارة النقل تجاه الطرق؟.. هكذا أجاب مواطنون

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194378.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.