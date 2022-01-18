​”الأحوال المدنية” توضح الحالة الوحيدة المسموح فيها بتسمية الأبناء بأسماء آبائهم

أوضح المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، الحالة الوحيدة المسموح فيها بتسمية الأبناء بأسماء آبائهم.
وقال الجاسر خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه يمكن تسمية الطفل باسم الأب في حالة وفاة الأخير، مشيراً إلى أنها عادات قليلة في بعض مناطق المملكة، ولكنها ما زالت موجودة.
يُشار إلى أن الأحوال المدنية وضعت ضوابط الأسماء الممنوعة وزودت بها وزارة الصحة، ومنها تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب مثل (السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل (المعروف بكذا)، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، ومنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل (عبدالرسول).
فيديو | متحدث الأحوال المدنية يوضح الحالة الوحيدة لتسمية الأبناء بآبائهم #الراصد pic.twitter.com/n6IyDLlHin
— الراصد (@alraasd) January 17, 2022
وفق “أخبار 24”.