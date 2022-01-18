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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأحوال المدنية”: هكذا نتعامل مع الذين يختارون أسماء غريبة.. وهذه شروط تغييرها
18/01/2022   7:14 ص

بالفيديو.. “الأحوال المدنية”: هكذا نتعامل مع الذين يختارون أسماء غريبة.. وهذه شروط تغييرها

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أوضح المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، محمد الجاسر، آلية التعامل مع الأشخاص الذين يختارون تسجيل أسماء غريبة لأبنائهم.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه لا يُسمح بتغيير الأسماء للأشخاص أقل من 18 عامًا، إلا بموافقة من الوالدين، أو بموافقة أحدهما وتفويض من الطرف الآخر.

وفيما يتعلق بالأسماء الغربية، أكد الجاسر أنه يجب أن تكون الأسماء المسجلة متوافقة مع اللغة العربية وغير مخالفة للشريعة الإسلامية، كما يُفضل أن تكون متوافقة مع الأشياء المتعارف عليها في المجتمع.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الوكالة تقوم بتوجيه النصح للآباء الذين يرغبون في تسجيل أسماء غريبة، مشيرًا إلى أنه في حال إصرارهم يتم تسجيل الاسم الذي اختاروه.

بالفيديو.. “الأحوال المدنية”: هكذا نتعامل مع الذين يختارون أسماء غريبة.. وهذه شروط تغييرها

جديد المحليات
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