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جديد المحليات > الشيخ “السند” يوضح طريقة الوضوء لمن يعاني من فطريات تمنعه منه ولا يستطيع ارتداء الجوارب
18/01/2022   7:14 ص

الشيخ “السند” يوضح طريقة الوضوء لمن يعاني من فطريات تمنعه منه ولا يستطيع ارتداء الجوارب

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رد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند على استفسار بشأن من يعاني من فطريات في قدمه تمنعه من الوضوء، وكذلك لا يستطيع ارتداء الجوارب.

وقال الشيخ “السند” خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز التيمم بدلاً من الوضوء إذا كان الشخص يُعاني من مرض معين يزداد بملامسة الماء أو في حالة عدم وجود الماء، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى :”فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن طريقة الوضوء لمن يُعاني من ملامسة الماء للقدمين ولا يستطيع ارتداء الجوارب، تكون باستعمال الماء في الأجزاء التي لا تضرر من نزول الماء عليها، ويستخدم التيمم بالتراب عند الوصول للقدمين المصابتين.

الشيخ “السند” يوضح طريقة الوضوء لمن يعاني من فطريات تمنعه منه ولا يستطيع ارتداء الجوارب

جديد المحليات
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