بالفيديو والصور.. الهلال يتعثر ويتعادل مع الباطن إيجابيًا في دوري المحترفين

فقد نادي الهلال نقطتين ثمينتين في صراع مقدمة دوري المحترفين، وتعادل مع الباطن بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت اليوم (الجمعة).
وأنهى نادي الباطن الشوط الأول من مواجهة نظيره الهلال، متقدمًا بهدف دون رد، حيث نجح المهاجم الأنجولي فابيو أبرو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة “31” بعد عرضية رائعة من محمد ناجي.
وحصل لاعب الباطن، زكريا سامي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، قبل صافرة نهاية الشوط الأول.
وتصدى حارس الباطن مارتن كمبانيا لتسديدة خطيرة من صانع ألعاب نادي الهلال، البرازيلي ماتيوس بيريرا.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع المدير الفني للهلال، المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم بالمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بدلًا من لاعب الوسط، محمد كنو.
ونجح جوميز في تسجل هدف التعادل لنادي الهلال، عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة في الدقيقة “53”.
وأضاع بافيتيمبي جوميز فرصة تسجيل الهدف الثاني، ومرت من أمامه تمريرة رائعة من سالم الدوسري داخل منطقة جزاء نادي الباطن. وفق “أخبار 24”.
وحصل لاعب وسط نادي الباطن ضيف الله القرني، على بطاقة صفراء عند الدقيقة “59” من عمر المباراة.
ودفع المدير الفني لنادي الهلال، بالمحترف الأرجنتيني لوسيانو فييتو بدلًا من البيروفي أندريه كاريلو في الدقيقة “79”.
وأهدر لوسيانو فييتو فرصة تسجيل هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع من المباراة بعد عرضية رائعة من ياسر الشهراني.
وبهذه النتيجة رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 31 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة 16 في المركز الرابع عشر، بدوري المحترفين.
هدددددف!⚽️
د31′ الهدف الأول لـ الباطن عن طريق فابيو ابرو
الباطن 1 × 0 الهلال#الباطن_الهلال #قنوات_SSC pic.twitter.com/8z48sFhiOv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022
هدددددف!⚽️
د54′ هدف التعادل لـ الهلال عن طريق غوميز
الباطن 1 × 1 الهلال#الباطن_الهلال #قنوات_SSC pic.twitter.com/ElMGWECins
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022