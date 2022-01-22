روت المواطنة كوثر الدليبي، قصة تحويل موهبتها بحب الفن والديكور إلى تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الأثاث حتى امتلكت أكبر المصانع بهذا القطاع.
وقالت المواطنة كوثر في لقائها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن القصة بدأت مع ميولها في طفولتها لحب الفن قبل أن تتخصص بعد ذلك في دراسة إدارة الأعمال.
وأضافت أنها وضعت كل اهتماماتها بعد التخرج في مجال فن الديكور وقررت خوض تجربة العمل بهذا القطاع، رغم عدم وجود فرص حينها للنساء من أجل العمل فيه.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنها رفضت التوقف عن العمل قبل 15 عاماً وواصلت إتقان موهبتها والتنقل بين الورش والمصانع حتى تمكنت من امتلاك أكبر المصانع في هذا القطاع.
كوثر الدليبي.. قصة سيدة أعمال بدأت من موهبة حتى وصلت لأن تكون صاحبة أكبر مصانع الأثاث في المملكة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VixmE5Fex6
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 21, 2022