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جديد المناطق > قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لقطعه الأشجار وتحويلها لفحم في الطائف
22/01/2022   8:52 ص

قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لقطعه الأشجار وتحويلها لفحم في الطائف

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الطائف مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لقطعه الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من (60) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المخزنة، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وصناعة الفحم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، فيما تصل عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

قوات الأمن البيئي تضبط مواطنًا مخالفًا لقطعه الأشجار وتحويلها لفحم في الطائف

جديد المناطق
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