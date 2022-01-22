سعود الضحوك ينشر كتابه الأول #علمني_طلابي .. وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي

أصدر – بعون من الله وتوفيقه – الإعلامي الأستاذ سعود بن عبدالله الضحوك كتابه الأول بعنوان (علّمني طلابي) والذي يتوفر حاليا بدار النشر الطابعة للكتاب : دار الرائدية للنشر والتوزيع على الرابط :
https://daralraidiah.com/index.php?route=product/product&product_id=1076
وهو كتاب قصصي تحدث فيه عن قصص حدثت له أثناء عمله في مجال التربية والتعليم كمعلم او وكيل او مدير مدرسة ، متحدثا فيها عن الفوائد المستنبطة من القصص .
لاقى خبر نشر الكتاب تداولا واسعا في برامج التواصل الاجتماعي املين من الله التوفيق والسداد للكاتب .