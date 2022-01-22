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جديد الخرج > سعود الضحوك ينشر كتابه الأول #علمني_طلابي .. وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي
22/01/2022   8:18 م

سعود الضحوك ينشر كتابه الأول #علمني_طلابي .. وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي

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أصدر – بعون من الله وتوفيقه – الإعلامي الأستاذ سعود بن عبدالله الضحوك كتابه الأول بعنوان (علّمني طلابي) والذي يتوفر حاليا بدار النشر الطابعة للكتاب : دار الرائدية للنشر والتوزيع على الرابط :

https://daralraidiah.com/index.php?route=product/product&product_id=1076

وهو كتاب قصصي تحدث فيه عن قصص حدثت له أثناء عمله في مجال التربية والتعليم كمعلم او وكيل او مدير مدرسة ، متحدثا فيها عن الفوائد المستنبطة من القصص .

لاقى خبر نشر الكتاب تداولا واسعا في برامج التواصل الاجتماعي املين من الله التوفيق والسداد للكاتب .

سعود الضحوك ينشر كتابه الأول #علمني_طلابي .. وتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي

جديد الخرج
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