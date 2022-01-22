أصدرت وزارة التعليم توجيهات وتعليمات عاجلة لجميع الإدارات في المناطق، تقضي بعودة جميع المستثنيات دون استثناء إلى الدوام الحضوري ابتداءً من يوم الاحد الموافق ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ.
وأوضحت، أنه عند طلب الاستثناء يلزم إحضار تقرير طبي من مستشفى حكومي موقع ومختوم من إدارة المستشفى، ومن الدكتور المختص للحالة يُوصّف أسباب حاجة المريضة للدوام عن بعد، ويتحمل مسؤولية اتخاذ قرار تحويلها عن بعد .
ويبدأ 3.5 مليون طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، يوم غدٍ الأحد، العودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك في أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية، وما يزيد على 4800 روضة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وسط بيئة تعليمية آمنة صحياً، ومعززة للتحصيل الدراسي. وفق “أخبار 24”.
وتواصل وزارة التعليم برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بعد انقطاع عامين حضورياً، حيث يتضمن البرنامج طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية.