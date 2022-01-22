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جديد المحليات > شديد البرودة على معظم المناطق.. الطقس المتوقع في أول أسبوع لعودة الدراسة حضوريا للابتدائي ورياض الأطفال
22/01/2022   8:26 م

شديد البرودة على معظم المناطق.. الطقس المتوقع في أول أسبوع لعودة الدراسة حضوريا للابتدائي ورياض الأطفال

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت نشرة خاصة عن حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من العودة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.  

وأوضح أنه يتوقع خلال الفترة من 20-24 /6 /1443هـ، الموافق 23-27 / 1/ 2022م، استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على شمال المملكة.

وأضاف أنه يتوقع أيضاً أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال نهاية الأسبوع على مناطق شمال وغرب ووسط وشرق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وبين أن السماء ستبقى غائمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

شديد البرودة على معظم المناطق.. الطقس المتوقع في أول أسبوع لعودة الدراسة حضوريا للابتدائي ورياض الأطفال

جديد المحليات
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