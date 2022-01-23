نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > مصادر: “كنّو” مثُل أمام “الاحتراف”.. وهذا رد الهلال والنصر
23/01/2022   1:05 م

مصادر: “كنّو” مثُل أمام “الاحتراف”.. وهذا رد الهلال والنصر

+ = -
1444

أفادت مصادر أن اللاعب محمد كنّو تجاوب مع جميع ما عرضته عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك خلال مثوله أمام اللجنة الأسبوع الماضي، على خلفية توقيعه عقدين لناديي الهلال والنصر.

وكان الهلال قد أعلن مطلع الشهر الجاري تجديد تعاقده مع اللاعب محمد كنّو حتى عام 2025م، فيما أكد نادي النصر أنه وقع عقداً رسمياً مع اللاعب مطالباً بالحصول على مبلغ 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي.

بدورها، ذكرت مصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن لجنة الاحتراف أرسلت كتابين إلى ناديي الهلال والنصر لأخذ إفادتهما حول القضية، حيث ردّ الهلال بأنه لم يكن يعلم شيئاً عن مفاوضات النصر مع اللاعب، ولم يبلّغ بذلك من لجنة الاحتراف أو النصر، وأنه وقع مع كنّو بطريقة نظامية لتمديد عقده الجاري.

من جانبه، أكد مصدر نصراوي أن النادي لم يتلق كتابًا من “الاحتراف” حول قضية كنّو، وأنهم خاطبوا اللجنة فور التوقيع مع اللاعب وأن جميع إجراءاتهم نظامية.

مصادر: “كنّو” مثُل أمام “الاحتراف”.. وهذا رد الهلال والنصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195180.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.