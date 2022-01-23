مصادر: “كنّو” مثُل أمام “الاحتراف”.. وهذا رد الهلال والنصر

أفادت مصادر أن اللاعب محمد كنّو تجاوب مع جميع ما عرضته عليه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك خلال مثوله أمام اللجنة الأسبوع الماضي، على خلفية توقيعه عقدين لناديي الهلال والنصر.
وكان الهلال قد أعلن مطلع الشهر الجاري تجديد تعاقده مع اللاعب محمد كنّو حتى عام 2025م، فيما أكد نادي النصر أنه وقع عقداً رسمياً مع اللاعب مطالباً بالحصول على مبلغ 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي.
بدورها، ذكرت مصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن لجنة الاحتراف أرسلت كتابين إلى ناديي الهلال والنصر لأخذ إفادتهما حول القضية، حيث ردّ الهلال بأنه لم يكن يعلم شيئاً عن مفاوضات النصر مع اللاعب، ولم يبلّغ بذلك من لجنة الاحتراف أو النصر، وأنه وقع مع كنّو بطريقة نظامية لتمديد عقده الجاري.
من جانبه، أكد مصدر نصراوي أن النادي لم يتلق كتابًا من “الاحتراف” حول قضية كنّو، وأنهم خاطبوا اللجنة فور التوقيع مع اللاعب وأن جميع إجراءاتهم نظامية.