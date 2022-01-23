“حمدالله”: اختياري للاتحاد صحيح.. وكل اللاعبين في الفريق سواسية

علق لاعب الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، على فوز فريقه على نظيره الفيصلي، في إطار مباريات دوري المحترفين.
وقال حمدالله في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “كل الفرق ستلعب أمام الاتحاد بندية مثل التي لعب بها الفيصلي”.
وأضاف: “الفيصلي ظل يدافع لأكثر من 90 دقيقة، وهذا صعب المباراة المهم أننا نسجل نحصد الثلاث نقاط”.
وتابع: “اختياري للاتحاد صحيح هنا أشخاص فاهمين كرة إداريًا وفنيًا وجماهيريًا، أنا في فريق كبير وأتمنى أن أكون إضافة ونحقق البطولة في النهاية”. وفق “أخبار 24”.
وأتم حمدالله تصريحاته: “كل اللاعبين سواسية في الفريق، ولا أحد له تمييز ونعمل جميعًا لإسعاد الجماهير”.
وكان الاتحاد قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري المحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.