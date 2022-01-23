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رياضة > “حمدالله”: اختياري للاتحاد صحيح.. وكل اللاعبين في الفريق سواسية
23/01/2022   1:05 م

“حمدالله”: اختياري للاتحاد صحيح.. وكل اللاعبين في الفريق سواسية

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علق لاعب الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، على فوز فريقه على نظيره الفيصلي، في إطار مباريات دوري المحترفين.

وقال حمدالله في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “كل الفرق ستلعب أمام الاتحاد بندية مثل التي لعب بها الفيصلي”.

وأضاف: “الفيصلي ظل يدافع لأكثر من 90 دقيقة، وهذا صعب المباراة المهم أننا نسجل نحصد الثلاث نقاط”.

وتابع: “اختياري للاتحاد صحيح هنا أشخاص فاهمين كرة إداريًا وفنيًا وجماهيريًا، أنا في فريق كبير وأتمنى أن أكون إضافة ونحقق البطولة في النهاية”. وفق “أخبار 24”.

وأتم حمدالله تصريحاته: “كل اللاعبين سواسية في الفريق، ولا أحد له تمييز ونعمل جميعًا لإسعاد الجماهير”.

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري المحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

“حمدالله”: اختياري للاتحاد صحيح.. وكل اللاعبين في الفريق سواسية

رياضة
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