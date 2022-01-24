بعد عدة مشاورات.. إدارة الهلال تتراجع عن إقالة “جارديم”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن خطوة جديدة، من إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بشأن مصير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
وقالت المصادر، وفقا لـ”البلاد”، إن إدارة نادي الهلال جددت الثقة في المدير الفني جارديم، بعد حملة مطالبات جماهيرية لإقالته قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وأوضحت المصادر، أن الهلال شهد خلال الساعات الماضية، العديد من الاجتماعات المتواصلة بين أصحاب القرار في النادي؛ وذلك لبحث النتائج ووضع الفريق.
وأشارت المصادر، إلى أن شخصية هلالية كبيرة أعلن تكفله بعقد المدرب الجديد في حال أقرت إدارة فهد بن نافل، اتخاذ قرار إنهاء التعاقد مع البرتغالي جارديم.