الضوابط التنظيمية لقرار اعتماد تفويض صلاحيات للتجمعات الصحية

كشف مصدر عن الضوابط التنظيمية للقرار الوزاري والقاضي باعتماد تفويض صلاحيات للتجمعات الصحية، إذ يشكل المجلس الاستشاري للتجمعات بقرار من وزير الصحة.
وبين المصدر لـ”أخبار 24″ أن مجلس إدارة مستشفى الملك خالد للعيون وبقرار الوزير يمارس صلاحيات المجلس الاستشاري للتجمع، كما يمارس الرئيس العام التنفيذي لذات المستشفى صلاحيات الرئيس التنفيذي للتجمع، مشيراً إلى أن القرار يعمل به من 5-6-1443هـ لمدة عامين.
مسؤوليات المجلس الاستشاري
ويتولى المجلس الاستشاري للتجمعات الصحية وضع الاستراتيجيات والأهداف والخطط ودراسة المشاريع الاستراتيجية والميزانية السنوية والقوائم المالية، ومراجعة مؤشرات الأداء وتابعتها والتحقق من مدى التزام الإدارة التنفيذية بها.
تكليف الرئيس التنفيذي
ويكلف الرئيس التنفيذي للتجمع بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المجلس الاستشاري للتجمع وبالتنسيق مع اللجنة الاستشارية لمشروع شركة الصحة القابضة.
صلاحيات الرئيس التنفيذي
ويمنح الرئيس التنفيذي للتجمع الانتدابات والإجازات والتعويضات وأوامر الأركاب والموافقة على حضور المؤتمرات والتدريب، والعلاوات والزيادات والمكافآت، ويكلف بالعمل الإضافي.
ويمارس أيضًا الصلاحيات الإدارية والمالية أبرزها:
تعيين مديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع على وظائف التشغيل الذاتي وفقا للأنظمة، عدا موظفي الباب الأول، تعيينهم يكون عن طريق الموارد البشرية في الوزارة.
التعاقد المؤقت على برامج التشغيل الذاتي على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية للجهة، مع مراعاة الكفاءة والإنتاجية، والتعاقد من الداخل في حدود المخصصات المالية للجهة، وقبول الاستقالة، ونقل كفالة المتعاقدين، والتعاقد بنظام الدوام الجزئي على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية للجهة، مع مراعاة الكفاءة والإنتاجية، وغيرها وفق ما نص عليه النظام.
التوظيف على برامج إيرادات تنمية الموارد المالية، والنقل والتكليف والترقية وتجديد العقود ومنح العلاوات السنوية وقبول الاستقالة وطي القيد وإصدار شهادة الخبرة وسلخ وتحوير وظائف الخدمة المدنية، واستكمال إجراءات التعيين والترقية للموظفين الموجهين من وزارة الموارد البشرية.
تمديد خدمة العاملين عند بلوغ سن التقاعد، والإحالة على التقاعد المبكر والتقاعد عند بلوغ السن النظامية، والإعارة والتفرغ الجزئي لمنسوبي التجمع.
إعداد وطرح المشاريع والمنافسات، والبت فيها لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على 10 ملايين ريال للمنافسة الواحدة، وإصدار التعاميد وتوقيع العقود بعد موافقة صاحب الصلاحية على التأمين واعتماد محاضر الترسية.
دعم الأبحاث الصحية في حدود الاعتمادات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الميزانيات والمسيرات والمدفوعات المالية، واعتماد صرف جميع المستخلصات، وتوقيع أوامر الصرف والدفع، والشيكات، وشيكات الرواتب، والشيكات المسحوبة على البنك المركزي.
الأمر بالتحقيق، وتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ببرامج التشغيل الذاتي ونظام الخدمة المدنية، باستثناء كف اليد والفصل التأديبي.
تكليف نواب الرئيس التنفيذي
ويكلف نواب الرئيس التنفيذي للتجمع بقرار من المجلس الاستشاري أو بتفويض الرئيس التنفيذي بذلك، ويتم منحهم العلاوات والزيادات والانتدابات وجميع الإجازات والمكافآت والتعويضات وأوامر الأركاب والموافقة على حضور المؤتمرات والتدريب والتكليف بالعمل الإضافي بقرار من الرئيس التنفيذي.
تكليف المدير العام التنفيذي
ويكلف المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية والمستشفى التخصصي بقرار من الوزير وبناء على توصية المجلس الاستشاري، ويتم منحه العلاوات والزيادات والانتدابات وجميع الإجازات والمكافآت والتعويضات وأوامر الأركاب والموافقة على حضور المؤتمرات والتدريب والتكليف بالعمل الإضافي بقرار من الرئيس التنفيذي.