بالفيديو والصور.. رسميا.. الهلال يعلن رحيل مهاجمه الفرنسي غوميز

أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، رحيل مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، اللاعب الفرنسي غوميز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة صور لمحترفه الفرنسي، وعلق عليها: “شكرا لك على كل الإنجازات التي حققناها معا”.
وكان محترف الهلال، بافيتيمبي غوميز، أطلق رسالة غامضة عن اقتراب رحيله، قائلا: “عندما تتحقق الأحلام.. تغرب الشمس لتشرق من جديد في مكان آخر.. تم إنجاز المهمة”.
وانتقل غوميز إلى صفوف الهلال في أغسطس 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، وخاض مع الفريق 147 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 107 أهداف، آخرها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الماضية ضد الباطن. وفق “أخبار 24”.
وفاز غوميز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودية.
🎥 Au revoir Bafe 💙🦁@BafGomis #الهلال pic.twitter.com/tTLyhsg0JW
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 24, 2022