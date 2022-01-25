نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ​الشيخ “الماجد” يوضح حكم استخدام الأجهزة الكهربائية الخاصة بجهة العمل في تسخين الأطعمة
25/01/2022   1:49 م

​الشيخ “الماجد” يوضح حكم استخدام الأجهزة الكهربائية الخاصة بجهة العمل في تسخين الأطعمة

+ = -
950

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم استخدام الأجهزة الكهربائية الخاصة بجهة العمل التي يعمل بها الشخص في تسخين الأطعمة.

وقال الماجد خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأصل في الأشياء التي تخضع للأجهزة الحكومية أن يرجع الشخص للنظام والقانون الذي يحكم هذه الجهة، مبيناً أنه لا يجب التشدد في مثل هذه الأمور.

وأضاف أنه لا بأس من استخدام الأجهزة الكهربائية الموجودة بالعمل لمدة بسيطة من أجل تسخين الطعام، مشيراً إلى أن تناول الطعام في العمل يخدم جهة العمل ذاتها، ويحافظ على قيمة الوقت وقضاء مصالح الناس.

وفق”أخبار 24″.

​الشيخ “الماجد” يوضح حكم استخدام الأجهزة الكهربائية الخاصة بجهة العمل في تسخين الأطعمة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195476.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.