​الشيخ “الماجد” يوضح حكم استخدام الأجهزة الكهربائية الخاصة بجهة العمل في تسخين الأطعمة

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم استخدام الأجهزة الكهربائية الخاصة بجهة العمل التي يعمل بها الشخص في تسخين الأطعمة.
وقال الماجد خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأصل في الأشياء التي تخضع للأجهزة الحكومية أن يرجع الشخص للنظام والقانون الذي يحكم هذه الجهة، مبيناً أنه لا يجب التشدد في مثل هذه الأمور.
وأضاف أنه لا بأس من استخدام الأجهزة الكهربائية الموجودة بالعمل لمدة بسيطة من أجل تسخين الطعام، مشيراً إلى أن تناول الطعام في العمل يخدم جهة العمل ذاتها، ويحافظ على قيمة الوقت وقضاء مصالح الناس.
حكم الاستخدام الشخصي كتسخين الأطعمة على أجهزة كهربائية خاصة بجهة العمل التي يعمل بها الشخص مع الشيخ د. سليمان الماجد#يستفتونك#الرسالة@s_almajed https://t.co/NpzthwVvHb pic.twitter.com/pPvpHy1PLi
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 24, 2022
وفق”أخبار 24″.